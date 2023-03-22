В России появятся два новых кроссовера OMODA

Модельный ряд OMODA в Казахстане и России пополнится двумя новыми кроссоверами – компактным OMODA 3 и флагманским OMODA 7, которые ожидаются у местных дилеров не ранее 2024 года. Об этом стало известно в ходе закрытой онлайн-конференции «OMODA Казахстан», в которой принял участие портал «Китайские автомобили». Таким образом, в компании не ограничатся кроссовером C5, его электрической версией, а также седаном S5.

Младший кроссовер OMODA 3 представляет собой рестайлинговый вариант известного в России Chery Tiggo 2, но с приставкой PRO. В Китае автомобиль будет продаваться под названием Chery Tiggo 3x, а на российский рынок выйдет под брендом OMODA. Флагманский кроссовер OMODA 7, проходящий под внутренним индексом TJ-1/T1EJ, получит две версии. Одна предусмотрена для материнского бренда Chery, а вторая появится под маркой OMODA. Именно последний вариант и предназначен в том числе для России.

Кроме того, на презентации «OMODA Казахстан» была анонсирована новая линейка автомобилей OMODA Jieku, которая на сегодняшний день включает две модели – Jieku 7 и Jieku Lan. Название пока временное и используется только в Китае. Автомобили этого семейства будут позиционироваться чуть выше других моделей бренда и получат гибридные силовые установки.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA на российском рынке представлен кроссовером OMODA C5. Автомобиль доступен для заказа, как с передним, так и полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов. В частности, турбированным 147-сильным мотором объемом 1,5 литра, сопряженным с бесступенчатой коробкой передач, а также 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением.

Как говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, OMODA позиционирует себя как бренд, выпускающий современные молодежные автомобили с футуристичным дизайном экстерьера и интерьера, чем модели и будут привлекать именно молодую аудиторию. Безусловно, это создаст внутреннюю конкуренцию как с более массовыми автомобилями Chery, так и с премиальными EXEED, но в совокупности все эти бренды перекрывают потребности основных сегментов потребителей, что обеспечит им большой рост доли рынка.



Фото: miit.gov.cn