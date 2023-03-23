Производство автомобильной техники в России снизилось на 61%

В 2022 году автозаводы, расположенные на территории РФ, в общей сложности произвели 610,4 тыс. единиц автомобильной техники, что на 61,3% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся отчете «Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Примерно три четверти (73%) от этого объема приходится на легковые автомобили – в минувшем году их было выпущено в количестве 447,2 тыс. штук (-66,9% к 2021 году).

22% в структуре производства заняли грузовые автомобили (с учетом легких коммерческих машин), которых было собрано чуть более 137 тыс. экземпляров – на 28,3% меньше, чем в 2021-м.

Оставшаяся часть принадлежит автобусам, которых в 2022 году было произведено 26,1 тыс. единиц (с учетом микроавтобусов). И этот показатель на 29,4% меньше, чем годом ранее.

Более подробную информацию о состоянии и перспективах развития российского автопрома вы найдете здесь.

Фото: Автотор