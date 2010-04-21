«Ростехнологии» зарегистрировали холдинг «Ростехнологииавто»

Госкорпорация «Ростехнологии» 1 апреля зарегистрировала холдинг «Ростехнологииавто», сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, который может возглавить этот холдинг. По его словам, в настоящее время проведена оценка более чем 10 предприятий, которые могут войти в холдинг, пишет агентство «Финмаркет» .

В августе 2009 года замглавы «Ростехнологий» Игорь Завьялов заявил, что госкорпорация планирует создать 4 субхолдинга на базе своих автомобильных и компонентных активов. «Легковой» субхолдинг будет организован на базе активов АВТОВАЗа, «грузовой» – КАМАЗа. Холдинг, специализирующийся на производстве автокомпонентов, – на базе профильных активов «Ростехнологий»,еще один будет специализироваться на производстве силовых агрегатов (его основу составят «Автодизель» и Тутаевский моторный завод). Напомним, ГК «Ростехнологии» владеют 25% акций АВТОВАЗа, 37,8% акций КАМАЗа, 30% «Автодизеля», 24,7% «ИжАвто» и 31,8% Тутаевского моторного завода.