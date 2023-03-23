За год было заключено 522 дилерских соглашения с китайскими брендами

В России продолжает расти количество дилеров* китайских автопроизводителей. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов по состоянию на конец 1 квартала 2023 года.

Так, по сравнению с периодом годичной давности (1 квартал 2022-го) в нашей стране было заключено 522 дилерских соглашения по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Впрочем, есть и потери – за год было расторгнуто 143 дилерских контракта. Таким образом, общее число дилеров «китайцев» к концу 1 квартала составило уже 1114 (год назад было 735).

Столь резкий прирост дилеров отчасти обеспечила новая марка OMODA. За довольно короткий период времени она сформировала собственную дилерскую сеть, которая уже насчитывает 119 официальных автоцентров. Кроме нее, в РФ появились и такие новички из КНР, как Skywell (уже работают 19 дилеров), Voyah (18) и TANK (11).

Также в течение года заметно расширились дилерские сети у целого ряда китайских брендов, которые и ранее присутствовали на нашем рынке. Например, количество дилеров у EXEED увеличилось на 58 (с учетом заключенных и расторгнутых контрактов), у Chery – на 57, у Geely – на 45, у FAW – на 34, у Changan и JAC – на 20, у Dongfeng – на 19.