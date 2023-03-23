За год было заключено 522 дилерских соглашения с китайскими брендами | АВТОСТАТ

За год было заключено 522 дилерских соглашения с китайскими брендами

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За год было заключено 522 дилерских соглашения с китайскими брендами

Легковые автомобили китайских брендов в России
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В России продолжает расти количество дилеров* китайских автопроизводителей. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов по состоянию на конец 1 квартала 2023 года.

Так, по сравнению с периодом годичной давности (1 квартал 2022-го) в нашей стране было заключено 522 дилерских соглашения по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Впрочем, есть и потери – за год было расторгнуто 143 дилерских контракта. Таким образом, общее число дилеров «китайцев» к концу 1 квартала составило уже 1114 (год назад было 735).

Столь резкий прирост дилеров отчасти обеспечила новая марка OMODA. За довольно короткий период времени она сформировала собственную дилерскую сеть, которая уже насчитывает 119 официальных автоцентров. Кроме нее, в РФ появились и такие новички из КНР, как Skywell (уже работают 19 дилеров), Voyah (18) и TANK (11).

Также в течение года заметно расширились дилерские сети у целого ряда китайских брендов, которые и ранее присутствовали на нашем рынке. Например, количество дилеров у EXEED увеличилось на 58 (с учетом заключенных и расторгнутых контрактов), у Chery – на 57, у Geely – на 45, у FAW – на 34, у Changan и JAC – на 20, у Dongfeng – на 19.

За год было заключено 522 дилерских соглашения с китайскими брендами

Что касается потерь, то стоит отметить, к примеру, Brilliance и Lifan – все их дилеры (23 и 18 соответственно) перешли в сервис.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что процесс роста дилерских сетей автопроизводителей из КНР будет продолжаться и дальше, поскольку из всех иностранных компаний только они продолжают официальные поставки машин на наш рынок. Причем данный процесс происходит за счет перехода дилеров, ранее сотрудничавших с европейскими и японскими марками, на работу с «китайцами».

Полный список дилеров китайских (и не только) марок по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* Подразумеваются официальные дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без учета сервисных партнеров.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилидилерыкитайские автомобили

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