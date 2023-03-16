Правительство поддержало отмену двойного НДС при перепродаже автомобилей с пробегом

Правительство России, Минпромторг и Минфин концептуально поддержали инициативу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» о внесении изменений в Налоговый кодекс, отменяющих двойного НДС для юридических лиц при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом. Данная мера позволит обелить до половины вторичного рынка и принесет в федеральный бюджет 34 млрд рублей налогов, пишет газета «Ведомости».

По нынешнему законодательству, первичный НДС закладывается в стоимость впервые продаваемой новой машины. Если покупатель является физлицом, то при продаже автомобиля спустя какое-то время автодилеру (например, по схеме trade-in) НДС не платится. Эта норма была установлена поправками в НК с 1 апреля 2009 года.

Если автодилер-юрлицо продает купленный автомобиль другому физлицу, то НДС платится только с наценки на транспортное средство, она обычно составляет около 10%. Но когда он продает машину юрлицу – например, другому дилеру, – то НДС начисляется уже в размере полной стоимости машины. Но к вычету в таком случае юрлицо может предъявить только НДС со своей наценки. Это и есть вторичное налогообложение для одного и того же автомобиля, которое и планируется ликвидировать.

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Фото: «КЛЮЧАВТО»

