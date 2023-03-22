«Автотор» начал сборку китайских грузовиков

Калининградский завод «Автотор» начал тестовую сборку китайских грузовых автомобилей. Об этом порталу Drom.ru сообщил заместитель гендиректора «Автотора» Алексей Храмцовский, отвечающий на предприятии за «коммерческое» направление. По его словам, выпуск грузовиков налажен на той же производственной линии, где ранее велась сборка коммерческих автомобилей Hyundai HD. Официальный старт производства новых грузовиков намечен на второй квартал 2023 года, к этому сроку должна завершиться и их сертификация.

На «Автоторе» будут выпускать грузовики полной массой от 3,5 тонны до 12 тонн, то есть всю гамму мало- и среднетоннажных автомобилей. До конца года предприятие планирует собрать 5 тыс. грузовиков трех разных китайских марок. На легкие коммерческие автомобили придется до 30% в этом объеме, остальное – среднетоннажники. «Автотор» будет изготавливать только шасси, созданием полнокомплектных автомобилей (с кузовами или иными надстройками) будут заниматься дилеры и сторонние организации.

Как рассказал Алексей Храмцовский, «Автотор» заключил соглашение с тремя китайскими производителями коммерческой техники, названия которых должны быть объявлены уже в апреле. При этом уже известно, что ранее ни один из этих брендов с «Автотором» не сотрудничал. По словам Алексея Храмцовского, брендовых пересечений с легковым производством не будет, то есть это не Kaiyi, Dongfeng или BAIC, хотя две последние компании имеют обширные предложения по коммерческой технике тоже.

Отдельным, обособленным проектом на «Автоторе» значится сборка электрогрузовиков, тоже, разумеется, китайских. План по грузовым электромобилям на этот год – «тысячи штук».

Напомним, в январе 2023 года «Автотор» начал серийное производство автомобилей китайской марки Kaiyi. Первой моделью стал седан С-класса под названием E5, который поступит в продажу в первом квартале нынешнего года. Инвестиции «Автотора» в модернизацию производственной линии для выпуска автомобилей Kaiyi E5 составили более 100 млн рублей. Затем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun. Кроме того, в настоящее время «Автотор» ведет активные переговоры о сотрудничестве как минимум с двумя другими автопроизводителями из Китая. По неофициальным данным, речь идет о BAIC и Dongfeng.

Как сообщал ранее председатель совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов, в 2023 году калининградский завод планирует выпустить от 70 тысяч до 100 тыс. легковых машин, из которых 30 тысяч придется на автомобили марки Kaiyi.

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Фото: «Автотор»