Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за два месяца 2023 года количество выданных кредитов на автомобили с пробегом выросло на 32%, а объем выданных средств в деньгах увеличился на 55%. В преддверии 5-го ежегодного форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве, эксперты рассказали, чем вызван бум кредитования автомобилей с пробегом.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, если еще несколько лет назад из всех выданных автокредитов на подержанные машины приходилось порядка 10%, то в некоторые месяцы прошлого года эта доля доходила до 50%. Здесь нужно иметь в виду, что за последний год заметно изменилось соотношение продаж новых машин и автомобилей с пробегом. Так, сегодня на 1 проданный новый автомобиль приходится 8 подержанных. Однако прежде всего такая динамика связана с увеличением продаж автомобилей с пробегом через дилеров, ведь банки, как правило, выдают автокредиты не напрямую, а непосредственно в точках продаж автомобилей. Если говорить о подержанных машинах, то речь идет об относительно свежих автомобилях – в возрасте до 10 лет.

«В условиях падения продаж новых машин многие покупатели были вынуждены переориентироваться на рынок автомобилей с пробегом. Дефицит новых автомобилей вызвал рост стоимости как новых машин, так и подержанных. Это, в свою очередь, привело к тому, что больше потребителей стало обращаться за кредитом, так как собственных средств не хватало на покупку», – комментирует директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

По словам руководителя «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марины Дембицкой, очевидными преимуществами покупки авто с пробегом в кредит являются увеличенные суммы и сроки кредитов, пониженные процентные ставки, максимально широкая продуктовая линейка, которая позволит подобрать подходящий конкретному клиенту кредитный продукт на машину.

Подробнее о том, какие автомобили с пробегом чаще всего покупаются в кредит, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ