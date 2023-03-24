Названы автомобили с пробегом, которые чаще всего покупают в кредит

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за два месяца 2023 года количество выданных кредитов на подержанные машины выросло на 32%. В преддверии 5-го ежегодного форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве, банки рассказали, какие автомобили с пробегом пользуются наибольшим спросом среди заемщиков.

Чаще всего в отчетный период клиенты «Открытие Авто» приобретали подержанные автомобили моделей Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta, Kia Sportage, Volkswagen Polo. В Совкомбанке высокий спрос на автокредиты наблюдается среди клиентов, приобретающих автомобили корейских брендов и марки LADA. «Среди подержанных автомобилей наших клиентов наиболее популярны всё те же LADA, Hyundai, Kia, Volkswagen. Видим, что марка Renault занимает теперь место Nissan», – рассказал директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

В свою очередь, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов прогнозирует, что положительная динамика выдач кредитов на автомобили с пробегом сохранится – как в количественном выражении, так и в денежном. В текущих экономических условиях потребность граждан в автокредитах растет, при этом по сравнению с потребкредитом процентная ставка на автокредит будет заметно ниже, а получить одобрение на него проще, учитывая, что это залоговый вид кредитования.

Подробнее о том, на каких условиях сегодня можно взять автокредит на машину с пробегом, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ