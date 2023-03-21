Начались продажи нового Hyundai Solaris

Компания Hyundai начала продажи в Индии седана Solaris нового поколения, который на местном рынке представлен под названием Verna. Новинка предлагается в четырех комплектациях по цене от 1,09 млн рупий (около 1 млн рублей по текущему курсу), пишет «Газета.Ru».
По сравнению с предшественником новый Hyundai Verna/Solaris увеличился в размерах: его габариты составили 4535x1765x1475 мм при колесной базе 2670 мм. Благодаря увеличению колесной базы на 70 мм и ширины на 36 мм салон автомобиля стад просторнее. Со сменой генерации объем багажника седана увеличится с 480 до 528 л.
Седан получил сдвоенные блок-фары и соединяющую их диодную полосу в верхней части радиаторной решетки. Уже в базовой комплектации Verna оснащена передних сиденьями с подогревом и вентиляцией, 10,25-дюймовым мультимедиа-дисплеем, шестью подушками безопасности, а на руле расположены кнопки с тактильной обратной связью.
На индийском рынке новый Hyundai Verna/Solaris предложен с новым бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л с непосредственным впрыском топлива, который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Также в моторную гамму модели входит атмосферный 1,5-литровый агрегат в связке с «механикой» или вариатором.
Напомним, в России седан Hyundai Solaris выпускался на заводе в Санкт-Петербурге, который с марта прошлого года находится в простое. По неофициальным данным, правительство Санкт-Петербурга обсуждает возможную продажу завода Hyundai с компанией «Астана Моторс» из Казахстана.
Фото: Hyundai