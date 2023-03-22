Средняя цена автомобилей с пробегом в марте снизилась на 1%

В первый весенний месяц эксперты агентства «АВТОСТАТ» выявили снижение цен на подержанные машин. Так, данным агентства, средняя цена* легковых автомобилей с пробегом в марте 2023 года составила 1 млн 349 тыс. рублей. Это на 1%, или на 13,5 тыс. рублей, меньше, чем в феврале.

Впрочем, сравнивая полученный показатель с тем, что был год назад (в марте 2022-го), то б/у машины за с тех пор стали дороже на 19%, т.е. на 211 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости подержанных автомобилей в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ