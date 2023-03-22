Автозавод «Урал» показал прототип электрического грузовика

Автозавод «Урал» показал опытный образец электрического грузового автомобиля «Урал» с гибридной силовой установкой колесной формулы 4х2. Это первый прототип в разрабатываемой заводскими специалистами линейке электрических грузовых автомобилей. Следующий планируется изготовить полностью электрическим, без двигателя внутреннего сгорания, а третьей моделью должен стать автомобиль с водородными топливными элементами, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Гибридная установка представленного прототипа состоит из электрогенератора на основе двигателя, работающего на сжиженном природном газе, тяговых аккумуляторных батарей и тягового электродвигателя. Привод ведущего моста осуществляется от электродвигателя за счет накопленной в тяговых батареях электрической энергии. В случае необходимости автомобиль подзаряжается от находящейся на борту собственной генераторной установки, а электроэнергии тяговых батарей достаточно для прохождения 100 км пути. Запас хода с учетом подзарядки от генераторной установки увеличивается до 500 км.

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Фото: АЗ «Урал»