Chery представила в России новый седан Arrizo 8

Компания Chery показала в Москве предсерийный вариант седана для российского рынка, который в Китае известен под названием Arrizo 8. В продаже новинка должна появиться до конца лета 2023 года.

Как пишет портал Motor.ru, предсерийный Chery Arrizo 8 на 95% выглядит как готовая к производству модель, вот только салон пока не показан: его окончательный дизайн, включая цветовые решения, будет утвержден позже.

Стоимость новинки в российском офисе Chery обещают объявить ближе к старту продаж, отмечая, что она будет «на уровне конкурентов». Вот только прямых конкурентов из официально представленных в стране автомобилей у Arrizo 8 пока нет. Формально ей предстоит заменить ушедшую из России Toyota Camry. Китайский седан относится к D-классу: он незначительно короче «Камри», но немного шире и выше. Расстояние между осями у Arrizo 8 составляет 2,79 метра против 2,77 метра у японского седана. Таким образом, на российском рынке новинка от Chery займет нишу, опустевшую с уходом Hyundai Elantra и Kia Cerato.

В салоне у Chery Arrizo 8, который продается в Китае, единая консоль, в левой части которой расположена 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, а справа – экран мультимедийной системы того же размера. В оснащение модели, помимо прочего, входят панорамная крыша, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и др.

В Chery рассказали, что седан получит некий мощный мотор (какой именно, не уточняется), а позже появится и гибридная модификация. Моторная гамма Chery Arrizo 8 в Китае включает 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель (197 л.с.), который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом», а также силовой агрегат объемом 1,5 л (156 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2023 года российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 7 PRO Max. Следующей новинкой Chery в нашей стране станет новый гибридный кроссовер Tiggo 8 PRO e+, который ожидается уже весной. Ло конца лета Chery намерена начать продажи в России нового седана Arrizo 8. Кроме того, в 2023 году компания представит на российском рынке рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8.

Фото: Chery