Volkswagen Lamando L появился в России за 3,45 млн рублей

На российском авторынке появился новый лифтбек Volkswagen Lamando L., который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 450 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен турбодвигатель 1.4 TSI мощностью (150 л.с., который работает в сочетании с «сухим» 7-ступенчатым «роботом» DSG.
Напомним, первое поколение Volkswagen Lamando выпускалось в кузове «седан», и лишь год назад модель стала лифтбеком. Машина выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. В ее основе лежит модульная платформа MQB Evo, причем сзади по умолчанию установлена многорычажная подвеска.
Длина, ширина и высота Volkswagen Lamando составляет 4784, 1831 и 1469 мм соответственно, колесная база равна 2731 мм. Экстерьер Volkswagen Lamando характеризуют динамичный профиль и неожиданно смелое оформление носовой части – с большими каплевидными фарами и широким «зевом» воздухозаборника. Салон автомобиля отличает единый кластер мультимедийной системы и цифровой приборной панели. В оснащениемодели помимо прочего, входят люк на крыше, электропривод передних сидений, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран и камера заднего вида.
Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».
Фото: www.autohome.com.cn