Volkswagen Lamando L появился в России за 3,45 млн рублей

На российском авторынке появился новый лифтбек Volkswagen Lamando L., который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 450 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен турбодвигатель 1.4 TSI мощностью (150 л.с., который работает в сочетании с «сухим» 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Напомним, первое поколение Volkswagen Lamando выпускалось в кузове «седан», и лишь год назад модель стала лифтбеком. Машина выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. В ее основе лежит модульная платформа MQB Evo, причем сзади по умолчанию установлена многорычажная подвеска.