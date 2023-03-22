Mitsubishi выпустит 16 новых моделей к 2028 году | АВТОСТАТ

Mitsubishi выпустит 16 новых моделей к 2028 году

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Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца.
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Компания Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей, включая полноценные электромобили.

Как пишет газета «Коммерсант», среди анонсированных новинок – хэчтбек Colt, который выпустят на базе обновленного Renault Clio, а также два новых электромобиля на основе электрических моделей Renault и Nissan. В 2023 году состоится премьера нового пикапа Mitsubishi L200, который также получит электрическую версию, и серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Mitsubishi XFC.

В 2025 году появится новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, а на 2024-й намечена премьера нового кроссовера. Кроме того, анонсированы еще один кроссовер и минивэн, подробностей о которых нет. Часть моделей получит полностью электрическую силовую установку, но все новинки будут как минимум гибридами.

Фото: Mitsubishi

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиэлектромобилиразработкиmitsubishi

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