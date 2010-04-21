Прибыль Daimler выросла за счет продаж Mercedes

Немецкий автопроизводитель Daimler значительно в I квартале 2010 года получил 1,2 млрд. евро прибыли до вычета процентов и налогов против убытка 1,4 млрд. годом ранее. В отчетный период продажи автомобилей Mercedes Benz росли более чем на 10% ежемесячно, пишет агентство Reuters . «EBIT за первый квартал была поддержана очень уверенными результатами отделения Mercedes-Benz Cars, полученными благодаря сильным продажам, модельному ряду и ценам», – говорится в заявлении Daimler.

На фоне внушительных результатов Daimler практически вдвое повысила свой целевой прогноз прибыли отделения Mercedes за весь текущий год. EBIT Mercedes, дочернем предприятии Daimler, может составить 2,5-3 млрд. евро в 2010 году. Ранее Daimler ожидала, что Mercedes, выпускающая автомобили класса «люкс», заработает за год более чем 1,5 млрд. евро EBIT.