АВТОВАЗ возобновит выпуск LADA Granta с 16-клапанным мотором в мае 2023 года

АВТОВАЗ планирует возобновить серийное производство автомобилей LADA Granta с 16-клапанным двигателем в мае нынешнего года. В этом месяце предприятие рассчитывает отправить дилерам не более 1 тысячи машин с таким мотором, пишет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» со ссылкой на свои источники.

При этом АВТОВАЗ возобновил сборку 16-клапанных двигателей еще в марте, однако пока ими оснащаются только автомобили LADA Vesta NG. В мае же завод планирует выйти на устойчивую ежемесячную сборку 20 тысяч «16-клапанников» мощностью 106 л.с., и этих объемов должно хватить уже и на комплектацию LADA Granta.

Напомним, в настоящее время все версии семейства LADA Granta оснащаются только 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По итогам первых двух месяцев 2023 года в России было продано 27050 автомобилей LADA Granta, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ