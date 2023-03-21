Автозавод «Урал» повысил план производства на 2023 год до 15 тысяч грузовиков

Автомобильный завод «Урал» в 2023 году планирует выпустить более 15 тыс. грузовых автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Яковлев, по словам которого, за 2022 год было собрано 9825 грузовиков, реализовано – 9938 штук. Таким образом, в текущем году завод «Урал» может увеличить производство по сравнению с прошлым года в 1,5 раза, пишет агентство «Интерфакс». Ранее, в декабре 2022 года, Яковлев сообщал, что предприятие планирует выпустить в 2023 году 13,8 тыс. автомобилей.

Как отметил гендиректор, в связи с планами роста производства в 2023 году ожидается увеличение выручки по сравнению с 2022 годом на 49%. Кроме того, в этом году предприятие планирует почти в 4 раза увеличить расходы на реализацию инвестиционных проектов, обновление станочного парка, модернизацию и расширение производств, внедрение инновационных технологий. На эти цели предусмотрено порядка 12,4 млрд рублей.

Напомним, завод «Урал» приступил к реализации пятилетней инвестиционной программы стоимостью более 20 млрд рублей. Большая часть инвестиций будет направлена на создание и организацию серийного выпуска мостов современной конструкции для грузовых автомобилей и строительно-дорожной техники. Более 7 млрд рублей завод направит на строительство нового сборочного корпуса. Кроме того, на создание линейки тяжелых неполноприводных грузовиков предусмотрено 502 млн рублей, на организацию производства надстроек – 219 млн рублей.

Кроме того, активно будут развиваться проекты «Арктический автобус», «Автомобиль с гибридной силовой установкой» и «Урал-80». Также ведется масштабная работа по открытию финансирования проекта по развитию литейного производства.

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Фото: АЗ «Урал»