В России появился седан Volkswagen Phideon за 6,15 млн рублей

На российском авторынке появился новый седан Volkswagen Phideon, который официально в наей стране не представлен. Стоимость модели составляет 6 млн 150 тыс. рублей, пишет « Российская газета ». Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 2-литровый турбодвигатель TSI мощностью 224 л.с., котрый работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Напомним, седан Phideon выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen под Шанхаем и представлен только на рынке КНР. Последний раз модель обновлялась в 2020 году, получив измененные бамперы и радиаторную решетку с LED-полоской, которая проходит до светящегося логотипа марки, а также светодиодную головную оптику и задние фонари. В салоне же появилась лишь обновленная мультимедийная система.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый кроссовер Volkswagen Taigo, который официально в нашей стране не представлен. Цены на новинку варьируются от 4 млн 210 тыс. рублей до 4 млн 870 тыс. рублей.

Фото: www.autohome.com.cn