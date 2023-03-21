Европейский авторынок в феврале 2023 года продолжил двузначный рост

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля увеличились на 12,2% и составили 902 775 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), двузначный рост фиксируется второй месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам первых двух месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 1 млн 814 тыс. 048 единиц (+11,5%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за февраль, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 96 864 машины (+22,6%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 62 067 автомобилей (+14,8%). Третью строчку занял Peugeot, реализовавший 53 527 машин (+6,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (50 851 шт., +21,3%) и Audi (49 456 шт., +19,3%).