Рынок электромобилей с пробегом в РФ падает. Почему это происходит?

Если продажи новых электромобилей в нашей стране растут, то в сегменте подержанных электрокаров эксперты агентства «АВТОСТАТ» продолжают фиксировать падение. Так, по данным агентства, в январе 2023 года снижение объемов в этом сегменте рынка составляло 10% (к январю 2022-го), а в феврале - 26%. По итогам двух месяцев нынешнего года речь идет уже о «минус» 19%. За этот период россияне приобрели 1200 б/у автомобилей на электротяге, что на 19% меньше, чем за январь - февраль прошлого года.



Более половины (52,5%) рынка подержанных электрокаров в первые два месяца пришлось на продукцию бренда Nissan. В количественном отношении это составило 630 экземпляров. А примерно каждый пятый купленный подержанный автомобиль на электротяге относился к марке Tesla (268 шт.). Третье место занял Hyundai (90 шт.).



Самой популярной моделью на вторичном рынке электрокаров в январе - феврале 2023 года остался Nissan Leaf (627 шт.). Второе место в модельном рейтинге занимает Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 134 экземпляра. Замыкает тройку лидеров Hyundai Kona (90 шт.).



Кроме этого, эксперты решили посмотреть, в каких регионах с начала 2023 года приобреталось больше всего подержанных «электричек». Эта тройка лидеров осталась такой же, как и в целом по 2022 году. На первом месте - Москва (177 шт.), на долю которой пришлось почти 15% рынка. Вторую строчку сохранил Краснодарский край (99 шт.), а третью - Иркутская область (85 шт.).



Почему на вторичном рынке электромобилей отмечается снижение спроса? Одна из версий - потому, что на рынке новых таких машин благодаря параллельном импорту сегодня появилось немало новых и интересных предложений. Вторая версия - потому, что ситуация на «вторичке» требует разработки и применения новых финансовых инструментов, не таких, как на первичном рынке. Риски кредитования и страхования электромобилей гораздо выше, чем автомобилей с ДВС, вопросы с ремонтом и помощью на дорогах стоят острее. Да и суммарный опыт владения электромобилями накоплен пока не слишком большой...



Как банки, страховые и лизинговые компании планируют решать все эти вопросы в 2023 году, какие программы и инструменты могут предложить уже сегодня для совместной работы с дилерами - об этом и многом другом поговорим на форуме «FinAuto - 2023. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве. В рамках этого мероприятия также пройдет выставка электромобилей и оборудования к ним. Посмотрим варианты предлагаемых мобильных зарядных станций, обсудим планы строительства общественных зарядных станций в стране. Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь.

Фото: АВТОСТАТ