Средняя стоимость автомобильных запчастей в России увеличилась на 20%

Новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступили в силу с 19 марта 2023 года. По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами марта прошлого года увеличилась на 19,5%.

Как отмечают в РСА, в результате начавшейся стабилизации ситуации с запчастями, цены в новых справочниках по сравнению с ценами справочника по запчастям от 19 декабря снизились на 6,4%. Одна из причин этого в том, что с осени прошлого года начали появляться новые каналы поставки запчастей, что привело к стабилизации цен на запчасти, и во многих случаях к небольшому их снижению.

Напомним, новая реальность побудила ЦБ РФ утвердить новую норму Единой методики расчета запчастей в справочники средней стоимости. Теперь стоимость ремонта рассчитывается только с учетом цен аналогов оригинальных деталей, если производители этих «оригиналов» ушли из России. Под неоригинальными запчастями подразумеваются не только те запчасти, что производятся в других странах, но и в первую очередь, которые были произведены на российских предприятиях. Автопроизводитель ушел, но российские заводы работают, производят запасные комплектующие, которые идут в обычную продажу. Фактически это та же запчасть, которую в связи со сложившейся ситуацией формально нельзя считать оригинальной.

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