Продажи автомобильной техники в РФ за последнюю неделю выросли на 19%

За период с 13 по 19 марта (11-я неделя) 2023 года в России было реализовано 18 296 единиц новой автомобильной техники. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 19% больше, чем неделей ранее.

Более четверти (77%) от общего количества проданных автотранспортных средств пришлось на легковые машины, которые за последнюю неделю разошлись тиражом в 14 127 штук. 13% принадлежит грузовикам (2 370 шт.), а оставшиеся 10% поделили между собой LCV и автобусы (1 560 и 239 шт. соответственно).

Стоит отметить, что все четыре сегмента рынка автомобильной техники имеют положительную динамику по сравнению с предыдущей, десятой, неделей. Так, легковые автомобили продемонстрировали рост на 17%, грузовики – на 16,5%, LCV – на 42,5%, а автобусы – на 2%.

Ближайшее крупное мероприятие, на котором эксперты автобизнеса подведут итоги первого квартала 2023 года на авторынке страны и выскажут прогноз на дальнейшее развитие событий, состоится 20 апреля. Это будет форум «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который проведет агентство «АВТОСТАТ». Зарегистрироваться для участия можно здесь: finauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ