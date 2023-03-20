В Нижнем Новгороде по иску ГАЗа арестованы активы Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа. Истец требует признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде и взыскать с немецкого концерна более 15,5 млрд рублей убытков, сообщает агентство «РИА Новости».

Напомним, в июне 2011 года Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях ГАЗа. В организацию производства мощностью 132 тыс. легковых партнеры инвестировали 300 млн евро. В июне 2017 года компания Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о расширении совместного проекта по производству автомобилей Volkswagen и Skoda, который был продлен до 2025 года. В марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen и Skoda в нашу страну были остановлены, а в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. В последнее время на заводе в Нижнем Новгороде производились лифтбек Skoda Octavia, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также Volkswagen Taos. Что касается завода в Калуге, по неофициальным данным, ведутся переговоры о его продаже, а наиболее вероятным покупателем называется дилерский холдинг «Авилон».

Фото: Volkswagen