Немецкий производитель подшипников Schaeffler уходит из России

Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler решил продать бизнес в России. Как говорится в годовом отчете компании, российский бизнес Schaeffler выкупит за 10 млн евро (10,6 млн долларов) «ПромАвтоКонсалт», который контролирует «один из членов наблюдательного совета» компании – австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. Договор с ним был заключен еще в декабре 2022 года, но сделку еще должны одобрить российские власти, пишет издание Forbes.ru. По данным источников агентства Reuters, Schaeffler выходит из российского бизнеса во избежание использования ее запчастей в автомобилях попавшей под санкции российской «Группы ГАЗ».

Напомним, в декабре 2012 года концерн Schaeffler заключил с правительством Ульяновской области инвестиционное соглашение о создании на территории промышленной зоны «Заволжье» производства автокомпонентов. Строительство предприятия «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» началось в июне 2013 года, а запуск серийного производства состоялся в октябре 2014-го. Завод выпускал автомобильные и промышленные компоненты, в том числе элементы сцепления, компоненты двигателя, коробки передач и детали ременного привода. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус», расположенные на территории 12 тыс. кв. м, позволяют выпускать более 1,1 млн автокомпонентов в год. При этом проект предусматривал возможность увеличения производственных площадей и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Фото: Schaeffler