КАМАЗ обновил грузовики семейства К3

Дилеры КАМАЗа начали продажи обновленных грузовиков семейства К3. За прошедшие годы завод несколько раз модернизировал старую кабину образца 1976 года, которую ставят на автомобили семейства КАМАЗ К3. Очередное обновление затронуло не только кабину, но и ходовую часть, пишет портал Wroom.ru.

Машина получила новый стальной бампер, состоящий из нескольких частей (это упрощает его ремонт), а также светодиодные ходовые огни и указатели поворотов. Сами фары обрамлены черными рамками. В салоне – полностью новая передняя панель, современный руль с кнопками и иная комбинация приборов.

Модернизированные «КАМАЗы» оснащают ведущими мостами китайской марки HanDe: они имеют увеличенную до 16 тонн грузоподъемность (раньше было 13 тонн). Двигатель – шестицилиндровый турбодизель КамАЗ-689 объемом 8,9 литр и мощностью 390 – 400 л. с. Это бывший Cummins ISLe, но локализованный и переименованный.

В результате модернизации грузовики подорожали примерно на 300 тыс. рублей. Например, самосвал КАМАЗ-6520 стоит 6,7 млн рублей.

Стоит отметить, что КАМАЗ К3, несмотря устаревшую конструкцию, по-прежнему остантся самым массовым семейством завода. Между тем, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В течение года планируется расширить модельный ряд локализованных автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками за счет тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951. В то же время будут доступны автомобили поколения К4, собранные из остатков комплектующих.

Фото: Wroom.ru