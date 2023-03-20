Michelin нашел покупателя на завод в России

Группа Michelin нашла покупателя на простаивающий с марта 2022 года шинный завод в подмосковном Давыдово. Изначально компания намеревалась продать активы в РФ локальному менеджменту, но в отчетности за 2022 год допустила участие третьей стороны, сообщив об идущих переговорах.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, сделка по продаже российских активов Michelin близка к завершению, покупатель – дистрибутор шин этой и других марок ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». В Michelin заявили, что собственник рассматривает возможную продажу активов в России, отказавшись комментировать возможного покупателя и перспективы площадки в Подмосковье.

ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», которое занимается оптовой торговлей автокомпонентами, в октябре 2022 года получило сертификаты соответствия на шины марки Hifly (Китай) для легковых и грузовых автомобилей. По мнению экспертов, это сотрудничество может помочь перезапустить завод, однако загрузить его даже на четверть будет сложно.

Напомним, в Восточно-Европейском регионе компания Michelin представлена с 1997 года. В 2004 году был открыт завод Michelin по производству легковых шин в деревне Давыдово (Орехово-Зуевский район, Московская область). Производственная мощность предприятия составляет 1,5 – 2 млн шин для легковых автомобилей. На заводе в Подмосковье выпускались как летние, так и зимние шины, часть продукции экспортировалась (сейчас санкции ЕС запрещают ввоз шин из РФ). На продажи Мишлен Россия приходилось 2% от общих продаж Группы и 1% от общего производства легковых шин Группы.

Фото: Michelin