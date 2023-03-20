В Челябинске запущен завод по производству троллейбусов и электробусов

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» 10 марта открыл новое производство – «Челябинский завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ). Производство троллейбусов и электробусов было организовано на площадке в Челябинске за восемь месяцев, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Рабочее пространство делится на несколько технологических участков: заготовительное производство, сварочный участок (включает 14 сборочно-сварочных постов), антикоррозионная обработка каркаса кузова, сборка, а также диагностический комплекс, в который входит испытательный блок и сдаточный участок.

Производственная мощность завода составляет 350 единиц в год, однако в дальнейшем может быть расширена до выпуска 1200 машин. Первая партия троллейбусов будет изготовлена именно для Челябинска.

«С учетом программ обновления парков городского общественного транспорта, которые реализуются в настоящее время, продукция «ЧЗГЭТ» однозначно будет востребована не только в Челябинской области, но и в других регионах страны», – заявил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

Напомним, холдинг «СТМ» объявил о начале производства колесного городского транспорта в июне 2022 года, представив троллейбус собственной конструкторской разработки «СИНАРА-6254». Также летом прошлого года был презентован электробус «СИНАРА-6253».

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Фото: «Синара – Транспортные Машины»