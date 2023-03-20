Continental намерен покинуть российский рынок

Концерн Continental планирует продать российский бизнес, в том числе шинный завод в Калуге. Об этом заявил генеральный директор компании Николай Сетцер, добавив, что соответствующие переговоры находятся на продвинутой стадии.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, основным претендентом на российские активы Continental является S8 Capital Армена Саркисяна. В Continental не стали комментировать покупателя и условия сделки, сообщив лишь, что рассматривают различные стратегии по отношению к активам, в том числе контролируемый выход с рынка.

«Представительства компании, в частности ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга», продолжают работать в штатном режиме, выполняя обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами в полном объеме», – отметили в компании.

Напомним, шинный завод «Континентал Калуга» был открыт в октябре 2013 года, инвестиции в проект составили 240 млн евро. Производственная мощность предприятия составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн. В настоящий момент на заводе работают более 1000 человек. «Континентал Калуга» выпускает зимние и летние шины для легковых и легкогрузовых автомобилей трех брендов компании: Continental, Gislaved и Matador. Шины калужского производства поставляются на первичный и вторичный рынки. В 2015 году калужский завод Continental начал экспортные поставки, в том числе в страны Европы, Азии и Северной Америки.

Помимо шинного бизнеса у Continental в России есть заводы «Континентал Аутомотив Системс Рус» (электронные автокомпоненты и элементы систем подачи и впрыска топлива) и «Контитех» (трубопроводы для систем автомобильного кондиционирования и систем гидроусиления руля).

Фото: Continental