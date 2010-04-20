«Группа ГАЗ» начала выпуск битоплитвной «ГАЗель-Бизнес»

Горьковский автомобильный завод «Группы ГАЗ» в начале апреля 2010 года приступил к серийному выпуску бортовых автомобилей «ГАЗель-Бизнес», оснащенных двухтопливными газобензиновыми двигателями. Поставщиком газобаллонного оборудования выступает итальянская компания OMVL.

Главное преимущество «ГАЗели-Бизнес», работающей на сжиженном газе, – сниженная на 20% стоимость владения по сравнению с бензиновой версией. При этом «ГАЗель-Бизнес» в новой модификации сохраняет ценовое преимущество самого популярного в России коммерческого автомобиля: его розничная цена лишь на 26 тысяч рублей превышает стоимость базовой модели.

По данным АЕБ, продажи легких коммерческих автомобилей ГАЗ в I квартале 2010 года выросли на 11% и составили 10800 единиц. В марте реализация «ГАЗелей» составила 4591 автомобилей (+9%), из них 198 машин были приобретены по программе утилизации.