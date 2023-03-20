Автодилеры назвали самые дефицитные иномарки в России

Наибольший дефицит среди популярных иномарок массового сегмента в РФ зафиксирован на французскую марку Renault. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», добавив, что также нехватка – но не такая острая – сохраняется по южнокорейским брендам Kia и Hyundai.

Кроме того, совсем небольшие запасы остались по Volkswagen и Skoda, рассказали в «Рольфе». «Из массовых брендов на рынке России представлены: Hyundai, Kia, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan. Все массовые бренды по-прежнему представлены в линейке SUV, но наблюдается дефицит в сегментах B и B+. Сейчас представлены в крайне ограниченном количестве: Volkswagen, Skoda, Renault, это остатки импортерских автомобилей. Дефицит будет наблюдаться по мере замещения китайскими брендами», – отметил директор по продажам новых автомобилей компании Максим Златокрылец. Он также уточнил, что «Рольф» стремится восполнять дефицит наиболее востребованных моделей автомобилей через альтернативные каналы поставок.

Начиная с марта 2022 года большинство автопроизводителей не поставляют машины российским дилерам вследствие разрыва логистических цепочек или приостановки своей деятельности из-за внешних санкций. Причем некоторые официально объявили об уходе с российского рынка, сохранив при этом возможность вернуться при первой возможности.

Первым, напомним, «хлопнул дверью» американский General Motors, который, впрочем, и так присутствовал в нашей стране номинально, продавая лишь несколько премиальных моделей Chevrolet и Cadillac. А вот уход Renault прогремел как гром среди ясного неба, ведь французская компания не только имела собственное предприятие в Москве с высоким уровнем локализации производства, но и являлась крупнейшим акционером АВТОВАЗа. В результате российские активы Renault были переданы государству за символическую плату с возможностью их возвращения иностранному инвестору в течение 6 лет. По этой же схеме позже покинул нашу страну и японский Nissan, у которого был завод в Санкт-Петербурге. А вот Mercedes-Benz, Mazda и Ford продали свои предприятия местным партнерам, которые намерены перезапустить их в текущем году. Закрыла свой российский завод и Toyota, это предприятие может перейти в собственность НАМИ. Крупнейший производитель иномарок – Hyundai – на сегодняшний день ограничился сокращением персонала своего завода в Санкт-Петербурге. По неофициальным данным, правительство Санкт-Петербурга обсуждает возможную продажу этого предприятия с компанией «Астана Моторс» из Казахстана.

Фото: «КЛЮЧАВТО»