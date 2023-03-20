«Ферронордик» стал официальным дистрибьютором грузовиков Dongfeng в России

Сервисно-торговая компания «Ферронордик» подписала соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих производителей грузовых автомобилей в Китае – Dongfeng Motor Corp. В результате компания займется продажами грузовых автомобилей Dongfeng через собственную сеть, поставками запасных частей и расходных материалов, а также осуществлением технического обслуживания и ремонта машин.

Как сообщает пресс-служба «Ферронордик», на данном этапе запущены продажи тягача Dongfeng DFH4180 серии GX для магистральных перевозок и строительных самосвалов DFH3330A80 и DFH3440A80. В будущем планируется поставлять на российский рынок широкий спектр грузовых автомобилей китайского бренда для покрытия потребностей всех отраслей, включая транспортные средства на альтернативных источниках энергии: гибриды, электромобили и автомобили на природном газе.

«Ферронордик» занимается продажей и послепродажным обслуживанием дорожно-строительной техники и грузовых автомобилей с 2010 года. Действующим и потенциальным клиентам Dongfeng в России доступна широкая сеть сервисных центров компании, насчитывающая 80 отделений во всех регионах страны.

Компания Dongfeng Motor (изначальное название «Второй автомобильный завод») была основана в 1969 году. Сейчас это одно из крупнейших системообразующих автомобильных государственных предприятий в Китае с годовым объемом выпуска более 3,2 млн автомобилей. Главный офис Dongfeng Motor находится в городе Ухань, а основные производственные базы компании расположены в городах Шиянь, Сянъян, Ухань, Гуанчжоу и еще 20 городах по всей стране, центры исследований и разработок Dongfeng Motor действуют в Китае, Швеции и Германии. Продукция компании экспортируется более чем в 100 стран мира. Основные направления деятельности корпорации Dongfeng Motor – производство легковых и коммерческих автомобилей, автомобильных агрегатов, запчастей, аксессуаров и различного оборудования, а также предоставление сервисных услуг. Широкий модельный ряд коммерческих автомобилей DFM включает среднетоннажные и тяжелые грузовики, легкие и мини-грузовики, спецтехнику, а также автобусы.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Ферронордик»