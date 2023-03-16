Kaiyi представила в России кроссоверы X3 и X3 Pro

Компания Kaiyi представила в России два новых компактных кроссовера, выпуск которых планируется наладить на калининградском заводе «Автотор». В настоящее время завершается сертификация этих моделей, а в продаже они должны появиться в середине апреля.

Как рассказал «Газете.Ru» директор по продажам «Каи Рус» Дмитрий Иванов, новые кроссоверы будут представлены в ценовом диапазоне 1,8 – 3 млн рублей. Кроме того, по его словам, в следующем году Kaiyi планирует представить в России электромобили.

По размерам кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro схожи со знакомой россиянам моделью Kia Seltos. Их длина составляет 4400 мм, а колесная база – 2632 мм. Kaiyi X3 оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (116 л.с.), а X3 Pro – турбодвигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. Оба мотора работают в сочетании с вариатором.

Внешне кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro отличаются оформлением передней части (с разделенной решеткой радиатора у X3 Pro) и разными бамперами, а в салоне у X3 дисплеи цифровой приборной панели и мультимедиа визуально объединены в один экран, в отличие от X3 Pro.

Планируется, что уже к концу 2023 года модельный ряд Kaiyi в России также пополнится среднеразмерным кроссовер X7 Kunlun, который оснащается 2-литровым турбодвигателем мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Напомним, первой моделью Kaiyi на российском рынке стал седан С-класса под названием E5, который уже поступил в продажу. На сегодняшний день он предлагается в единственной, максимальной комплектации Luxury по цене 1 млн 959 тыс. рублей. Производство новинки было запущено на калининградском заводе «Автотор» в январе 2023 года. В целом в 2023 году предприятие планирует выпустить 30 тыс. автомобилей Kaiyi всех моделей.

Как считает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, основным соперником новинки станет седан OMODA S5, который на китайском рынке продается как Chery Arrizo 5 Plus и в ближайшее время должен добраться до нашей страны. При этом пока неизвестно, каким образом у моделей будет отличаться цена, но дизайном Kaiyi E5 не уступает своему конкуренту.

Какие еще модели могут появиться на рынке РФ – читайте в «Календаре новинок».

Фото: «Авторевю»