Французский производитель автокомпонентов Faurecia уходит из России

Французский производитель автокомпонентов Faurecia объявил о решении покинуть российский рынок. Единовременные расходы, связанные с этим шагом, оценены в 143 млн евро, из которых 104 млн приходится на «списание активов».

Как пишет портал «Волга Ньюс», Faurecia работает в России с 2005 года и до недавнего времени имела шесть производственных площадок на территории страны: три в Тольятти, по одной – в Санкт-Петербурге, Калуге и Луге (Ленинградская область). Основными клиентами компании в России являлись Renault-Nissan, Ford, Volkswagen, а также Mitsubishi, PSA и другие.

В отличие от остальных производственных площадок Faurecia в России, которые в прошлом году фактически были закрыты, предприятия в Тольятти продолжили работать, хоть и с меньшей загрузкой.

По данным источников в отрасли, еще в прошлом году компания начала поиск покупателей на российские заводы. В числе возможных покупателей части активов называется в том числе группа «Автокомпонент», которая, кстати, в конце 2021 года продала Faurecia «ПК Автокомпонент Тольятти» (ныне АО «Форесия Интериор Тольятти»), и может стать владельцем этого предприятия.

Основанная в 1997 году путем выделения из концерна Peugeot-Citroen, Группа Faurecia стала крупным игроком в мировой автомобильной промышленности. Компания производит: бамперы, сиденья, двери, компоненты изоляции салона и выхлопные трубы для большинства крупнейших мировых автопроизводителей. Группа опирается на производственную сеть, включающую 250 производственных площадок в 39 странах мира, а также обладает научно-исследовательской и опытно-конструкторской базой.

Фото: «Волга Ньюс»