Банк «Открытие» снизил ставку по рефинансированию автокредитов до 2,5%

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») улучшил условия рефинансирование автокредитов других банков. Ставка по программе снижена на 5 процентных пунктов и составляет от 2,5%, сообщает пресс-служба кредитной организации. Как отмечается, наилучшие кредитные условия можно получить, если оформить страхование автомобиля, личное страхование и подключить опцию «ставка автомобилиста».

Рефинансирование кредита под залог автомобиля в собственности предоставляется на сумму до 5 млн рублей и сроком от 3 до 7 лет. При этом клиенты могут включить в сумму кредита стоимость страховых и сервисных услуг в случае их подключения.

Воспользоваться предложением могут владельцы транспортных средств категории B без ограничений по стоимости и марке автомобиля. По условиям программы, возраст транспортного средства не должен превышать 20 лет для иномарки и 15 лет для отечественного авто на момент окончания кредита. А вот оформлять каско и подтверждать доход заемщикам необязательно.

Подать заявку на рефинансирование автокредита можно на сайте, в контакт-центре и центрах автобизнеса банка «Открытие». Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа.

Как отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, данное предложение позволит заемщикам существенно снизить кредитную нагрузку, сэкономив на ежемесячных платежах и сохранив хорошую кредитную историю.

Фото: АВТОСТАТ