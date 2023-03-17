Эксперты назвали самые распространенные модели легковых автомобилей в РФ

5 отечественных моделей и 5 иностранных вошли в ТОП-10, на который приходится пятая часть (20,3%) всего легкового автопарка России. К такому выводу пришли эксперты, составив модельный рейтинг автомобилей, основанный на их численности. Напомним, что по данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2023 года в нашей стране числилось 45,39 млн легковых машин.

Самой распространенной моделью среди них является вазовская «семерка» (седан LADA 2107). Таких машин стоит на учете 1,53 млн единиц. В тройку лидеров вошли еще корейская Kia Rio (1,03 млн шт.) и «шестерка» LADA 2106 (1,01 млн тыс. шт.). Немного не дотянул до отметки в 1 млн единиц трехдверный внедорожник LADA 4х4 «Нива» (958 тыс. шт.).

На пятой позиции нашего рейтинга находится Hyundai Solaris – этих автомобилей по российским дорогам бегает 925 тыс. экземпляров. Далее следуют «десятка» LADA 2110 (782 тыс. шт.), Renault Logan (776 тыс. шт.) и Ford Focus (748 тыс. шт.). А замыкают ТОП-10 легкового парка хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (747 тыс. шт.) и Toyota Corolla (713 тыс. шт.).

Более подробная информация о российском автопарке содержится в отчете «Парк ТС в РФ на 01.01.2023 г.», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».



Фото: АВТОСТАТ