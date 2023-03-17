Volkswagen скоро объявит, кто купил его завод в Калуге | АВТОСТАТ

Volkswagen скоро объявит, кто купил его завод в Калуге

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Volkswagen скоро объявит, кто купил его завод в Калуге

Компания Volkswagen в ближайшее время объявит о продаже своего российского завода, заявил глава концерна Оливер Блюме в интервью немецкой радиостанции NDR. Напомним, что основными претендентами на предприятие в Калуге являются дилерский холдинг «Авилон» и АФК «Система», пишет издание «За рулем».

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen и Skoda в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марки не объявляли. Между тем, в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе.

Фото: Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: слияния и поглощенияпотерисанкцииvolkswagen

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