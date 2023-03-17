УАЗ подтвердил возвращение AБС на свои внедорожники

Ульяновский автозавод официально подтвердил, что модели «Патриот», «Пикап» и «Профи» вновь оснащаются ABS (компании APG). На автомобили семейства СГР антиблокировочная система вернется в ближайшей перспективе, сообщили «Российской газете» в пресс-службе УАЗа. Кроме того, компания пообещала вернуть на свои внедорожники «автомат» и подушки безопасности.

Напомним, в прошлом году Ульяновский автозавод из-за дефицита электронных компонентов наладил выпуск упрощенной версии модели «Патриот»: такие машины были лишены водительской подушки безопасности, АБС и системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, с решетки радиатора исчезла хромированная полоска, а в салоне прописался руль образца 2010 года.

Также в течение 2023 года УАЗ планирует провести разработку модернизированного семейства «Патриот» с 6-скоростной механической коробкой передач и турбодизелем от китайского автоконцерна JAC. По неофициальным данным, речь идет о моторе JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки).

Фото: УАЗ