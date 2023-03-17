АВТОВАЗ предложил переименовать бывший завод Nissan в «ЛАДА Санкт-Петербург»

АВТОВАЗ внес предложение о том, чтобы бывший завод Nissan, который ранее перешел к российскому производителю, получил новое название – «ЛАДА Санкт-Петербург». Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что это название необходимо соответствующим образом утвердить, не только на правлении и Совете директоров АВТОВАЗа, но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с региональным законодательством.

Напомним, АВТОВАЗ во втором полугодии 2023 года планирует запустить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Это будут новые модели под брендом LADA в сегментах С и D, включая кроссоверы и седаны. По неофициальным данным, одной из них станет локализованный среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77. В настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами, которые находятся на финальной стадии, и, возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

Фото: Nissan