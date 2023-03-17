В России начались продажи седана Kaiyi E5 за 1,96 млн рублей

Компания «АвтоСпецЦентр» открыла первый в России дилерский центр Kaiyi, где доступен новый седан Kaiyi E5. Стоимость модели в самой богатой комплектации Luxury составляет 1 млн 959 тыс. рублей, сообщает пресс-служба дилера. Напомним, производство новинки было запущено на калининградском заводе «Автотор» в январе 2023 года.

Седан Kaiyi E5, впервые представленный в Китае летом 2021 года, имеет одну технологическую платформу с седаном Chery Arrizo 7. Его длина составляет 4,66 м, колесная база – 2,7 м.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Производитель допускает использование бензина марки АИ-92, максимальная скорость седана – 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле находится в пределах 9,8 л на 100 км.

Салон седана Kaiyi E5 отличает мультимедийная система с горизонтально ориентированным экраном, сенсорным блоком климат-контроля, двумя разъемами USB и розеткой на 12 вольт. Заднее пассажирское сиденье имеет функцию складывания 60:40.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации седан Kaiyi E5 получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в дальнейшем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun. В целом в 2023 году калининградский завод «Автотор» планирует выпустить 30 тыс. автомобилей Kaiyi.

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Фото: Kaiyi

