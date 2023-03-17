Мировой авторынок в феврале 2023 года вырос на 11%

Мировой авторынок в феврале увеличился на 10,7% до 6 млн 491 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам первых двух месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 12 млн 509 тыс. единиц (+0,9%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в последнем зимнем месяце остается Китай с показателем 1 млн 977 тыс. машин, что на 16,3% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительный результат зафиксирован впервые за четыре месяца и обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года в связи с более ранним празднованием Нового года по лунному календарю в этом году. В Америке было реализовано 1 млн 145 тыс. автомобилей – на 9,6% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в феврале составили 910,5 тыс. машин (+9,6%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 14,5% до 244,5 тыс. единиц. Последствия военного конфликта на Украине оказывают негативное влияние на потребительскую активность и цепочки поставок новых машин в этом регионе, особенно в России, где из-за внешних санкций некоторые зарубежные автопроизводители прекращают свою деятельность.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 148,1 тыс. автомобилей, что на 0,3% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (424,2 тыс. шт., +21,1%), Корею (144,7 тыс. шт., +19,5%) и Канаду (101,4 тыс. шт., -4%).