LADA и еще 10 марок с парком более 1 млн легковых автомобилей

Три четверти всех легковых машин, зарегистрированных в РФ, приходится на 11 марок. При этом парк каждой из них по состоянию на 1 января 2023 года превышает 1 млн единиц, сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Напомним, что на эту дату общее число легковых автомобилей в нашей стране составило 45,39 млн экземпляров.

Самой распространенной маркой в России остается отечественная LADA, на долю которой приходится около 30% от общего количества. На начало 2023 года у нас насчитывалось 13,27 млн таких легковых машин. С большим отставанием от лидера, второе место в этом рейтинге занимает японская Toyota (4,15 млн шт.), доля которой чуть превысила 9%. Далее с практически равными результатами следуют корейские Hyundai и Kia (2,6 млн и 2,59 млн шт. соответственно). Следующая «пара» с близкими друг другу показателями – французский Renault и японский Nissan (по 2,23 млн шт.).

На седьмой позиции находится немецкий Volkswagen (1,82 млн шт.). Десятку лидеров по объему парка замыкают три бренда – Chevrolet (1,69 млн шт.), Ford (1,34 млн шт.) и Mitsubishi (1,25 млн шт.). Отметим и Skoda (1,1 млн шт.), которая тоже сумела перешагнуть рубеж в 1 млн зарегистрированных легковых машин в РФ.

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Фото: АВТОСТАТ