УАЗ развивает экспорт в Боливию

Ульяновский автозавод продолжает укреплять сотрудничество со странами Южной Америки. Боливия станет первым в регионе экспортным рынком бренда, который перейдет на расчеты за поставки автомобилей марки в рублевом эквиваленте, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, новая форма оплаты заметно упростит взаимодействие с боливийской стороной и в обозримом будущем поможет усилить присутствие бренда УАЗ в регионе.

В эту страну прибыла первая в текущем году партия ульяновских автомобилей, которая включает модели «Патриот Экспедиция», АСМП класса В и пожарный АПП на базе «Профи», а также классические коммерческие «Профи». До конца года УАЗ планирует выйти на докризисные объемы поставок, передав боливийской стороне не менее 100 автомобилей.

По словам генерального директора официального дистрибьютора бренда UAZ Bolivia LtdA Дмитрия Зрожевского, интерес со стороны корпоративных и частных клиентов на интенсивно растущем местном рынке представляют практически все модели ульяновской линейки. Кроме того, в Боливии уже функционируют несколько сервисных станций УАЗ, оказывающих все виды услуг, от регулярного технического обслуживания до ремонтных работ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод рассматривает возможность перевода своих автомобилей на новую платформу, созданную через технологическое партнерство. Автомобили на новой платформе могут выпускаться под брендом УАЗ или «Соллерс», в структуру которого входит Ульяновский автозавод. Более того, в «Соллерс» не исключают расширение продуктовой линейки УАЗ, однако о появлении собственного нового автомобиля речь не идет из-за высоких затрат на разработку и организацию производства. Поэтому новая модель УАЗ может появиться также в результате технологического партнерства с производителем легких коммерческих автомобилей, с которым у «Соллерса» есть совместный проект (в ноябре 2022 года компания запустила на заводе в Елабуге производство легких коммерческих автомобилей Sollers Argo и Atlant, за основу которых взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray). При этом отказываться от нынешних моделей Ульяновский автозавод не намерен.

Фото: УАЗ