Эксперты назвали автомобили, у которых изменились цены в первой половине марта

За период с 1 по 15 марта 2023 года изменение на новые автомобили произошло у трех брендов, официально представленных на российском рынке. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных мониторинга сайта «Цена Авто».

Отмечается, что две марки повысили цены на свои модели. Так, автомобили LADA с приходом весны стали дороже на 1,3 – 2,7%. Менее других прибавил в цене внедорожник Niva Travel – 16 тысяч рублей. Другой внедорожник – Niva Legend – подорожал на 21 тысячу рублей. Бестселлер российского рынка – LADA Granta – получил ценовую прибавку в 20 – 23 тысячи рублей. Сильнее всего повысились цены у коммерческих машин на базе «Гранты» (фургон и бортовая платформа) – на 27 тысяч рублей.

Поднял цены и китайский производитель Geely, но только у флагманской модели. Как отмечают эксперты, купе-кроссовер Tugella в двух из трех комплектаций (Flagship и Flagship Sport) стал дороже на 30 тысяч рублей, т.е. на 0,7%.

А вот китайский бренд Changan, наоборот, снизил цены у двух своих моделей. Если обновленный кроссовер CS35PLUS подешевел на 140 – 150 тысяч рублей (минус 5,8 – 6,3%), то кроссовер CS55PLUS – на 160 тысяч рублей (минус 5,7 – 6%).

Полный список дилеров этих и других марок по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ