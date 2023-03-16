Автоходинг «КЛЮЧАВТО» подвел итоги работы за 2022 год

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» проанализировал результаты продаж в 2022 году в сегменте новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также подвел итоги работы компании за прошедший период. Продажи компании за 2022 год суммарно в сегменте новых автомобилей и автомобилей с пробегом превысили среднерыночный показатель на 6%, сообщает пресс-служба дилера. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи по рынку в 2022 году среднем составили -49% в сравнении с прошлым годом.

Автомобили зарубежных брендов, приостановивших поставки, на данный момент компания поставляет с помощью механизма параллельного импорта, который запустила в октябре 2022 года. «КЛЮЧАВТО» стал первым игроком на авторынке РФ, который начал ввозить автомобили масштабными партиями. В 2022 году объем поставок составил более 4000 автомобилей, среди которых представлены бренды Mazda, Toyota, BMW, Suzuki, Land Rover, Porche, Chevrolet и др. Инвестиции в проект составили порядка 10 млрд рублей.

Ввезенные автомобили автохолдинг реализует через собственную сеть точек продаж, состоящую из 110 автоцентров в 26 крупных городах России. При продаже импортных автомобилей через свои автоцентры «КЛЮЧАВТО» предоставляет двухлетнюю гарантийную поддержку от Группы компаний всем конечным покупателям.

Также «КЛЮЧАВТО» выступает в роли профессионального трейдера на отечественном авторынке и предлагает своим партнерам (автохолдингам, автоцентрам) как новые востребованные автомобили по конкурентным ценам, так и маркетинговую и коммуникационную поддержку продаж.

Яркой тенденцией 2022 года на авторынке стала экспансия китайских брендов – по данным «КЛЮЧАВТО», в 2022 году автохолдинг реализовал на 44,5% больше автомобилей из КНР, чем в предыдущем году. При этом их доля от общего числа продаж за период составила 15,7% (в 2021 году на китайские автомобили пришлось только 3,2% от общего объема реализованной продукции). На рынке автомобилей с пробегом китайские марки также показали положительную динамику. По всей сети автоцентров согласно статистике продаж «КЛЮЧАВТО» рост составил 81,7% относительно 2021 года.

Основные открытия дилерских центров сети «КЛЮЧАВТО» также пришлись на китайские бренды – всего 20 новых точек продаж. Самое масштабное по числу автоцентров – дилерство бренда OMODA – «КЛЮЧАВТО» запустил продажи автомобилей сразу в 7 городах (в Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Омске, Минеральных Водах и Сочи). Также с прошлого года «КЛЮЧАВТО» является представителем бренда Voyah в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В портфеле компании появился бренд грузовых автомобилей Foton Truck, дилерские центры действуют в Минеральных Водах и Горячем Ключе. Бренд EXEED пополнился в «КЛЮЧАВТО» пятью автоцентрами, Geely – двумя, ДЦ Haval был открыт в Омске. Кроме того, с 2022 года КЛЮЧАВТО является официальным дилером российского бренда электромобилей Evolute. ДЦ марки открылись в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Среди итогов 2022 года КЛЮЧАВТО выделил рост выручки в направлении сервисного обслуживания на 20,4%. В текущем году компания планирует развивать мультибрендовый сервис, в частности, продолжить реализацию программ переподготовки специалистов в рамках реорганизации работы автохолдинга по мультибрендовой модели. А благодаря механизму параллельного импорта сервисное направление автохолдинга обеспечено оригинальными импортными деталями и запчастями.

«Предыдущий год для КЛЮЧАВТО стал периодом колоссальной трансформации сразу по нескольким направлениям. Быстро адаптируясь к новым условиям, мы смогли войти в 2023 год с лучшими относительно рынка показателями, с новыми реализованными проектами, в числе которых запуск поставок и старт продаж автомобилей параллельным импортом. В планах на 2023 год – развитие мультибрендового сервиса, расширение портфеля брендов, в том числе в рамках направления продажи автомобилей партнерам по авторынку КЛЮЧАВТО Импорт», – заявила директор по развитию автохолдинга Юлия Овчинникова.

Фото: «КЛЮЧАВТО»