АВТОВАЗ раскрыл план продаж автомобилей LADA на 2023 год

АВТОВАЗ по итогам 2023 года рассчитывает реализовать не менее 370 тыс. автомобилей LADA при плане производства на уровне чуть более 400 тыс. машин. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, пояснив, что разница между планом выпуска и продаж – машины, требуемые для пополнения стоков завода и дилеров. Весь российский авторынок, по его словам, в 2023 году ожидается на уровне примерно 800 тыс. автомобилей.

Между тем, в марте глава АВТОВАЗа ожидает замедления продаж автомобилей LADA относительно февраля, поскольку часть клиентов, которые хотели приобрести машину в марте, из-за завершения госпрограммы льготного автокредитования поспешили с покупкой. По его прогнозу, в этом месяце в России будет реализовано около 21 тыс. машин против 23,4 тыс. штук в феврале. При этом план производства на март у компании превышает 27,6 тыс. единиц.

Напомним, что АВТОВАЗ совсем недавно запустил собственную программу утилизации, которая действует при сдаче автомобиля, выходящего из эксплуатации, в зачет стоимости нового автомобиля семейства LADA Granta. При этом выгода при покупке новой LADA Granta 2023 года выпуска составляет 70 тыс. рублей, при покупке LADA Granta 2022 года – 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Одним из условий программы утилизации LADA является то, что сдаваемый дилеру автомобиль должен быть не младше 8 лет, и находиться в собственности не менее года.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ