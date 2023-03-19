В России насчитывается почти 600 тысяч автомобилей семейства LADA Vesta

Совсем недавно АВТОВАЗ возобновил производство LADA Vesta, причем нового поколения. А эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили подсчитать, сколько всего машин этого семейства числится в нашей стране.

По данным агентства, на 1 января 2023 года было зарегистрировано 595 тысяч «вест». 63% от этого количества, или 373 тысячи единиц, приходится на седаны (с учетом кросс-версии). Оставшиеся 37% – это универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross (222 тысячи).

Львиная доля (86,5%) всех зарегистрированных «вест» имеет под капотом двигатель объемом 1,6 л (106 л.с.), а 13,5% – более мощный мотор 1,8 л (122 л.с.). Примерно такое же соотношение между механической и автоматизированной трансмиссией – 86% и 14% соответственно.

Больше всего автомобилей семейства LADA Vesta стоит на учете в Самарской области – 7,1% от общего числа. Далее по объему региональных парков «Весты» располагаются Татарстан (4,6%) и Башкортостан (4,2%). В ТОП-10 здесь также попали Свердловская область, Подмосковье, Пермский край, Дагестан, Челябинская область, Ставропольский край и Краснодарский край. Доля каждого из этих субъектов составила от 3,5% до 3%. У Москвы этот показатель меньше – она лишь на 11-м месте.

Во сколько обходится содержание LADA Vesta (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ