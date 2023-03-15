«Москвич» откроет дилерские центры в Симферополе и Сочи

Автомобильный завод «Москвич» в ближайшее время начнет продажи автомобилей в Симферополе и Сочи. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин, добавив, что еще один новый дилерский центр «Москвич» появится в российской столице. По его словам, на сегодняшний день дилерская сеть «Москвич» включает 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России.

Напомним, в конце декабря 2022 года автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей.

По итогам первых двух месяцев 2023 года в России было реализовано 86 автомобилей «Москвич». При этом в феврале их продажи выросли почти вдвое по сравнению с первым месяцем 2023 года – 57 машин против 29 штук, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Москвич»