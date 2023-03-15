АВТОВАЗ представил LADA Granta с мощным мотором

АВТОВАЗ в рамках 5-го юбилейного Международного фестиваля скорости «Байкальская миля 2023» представил новую версию LADA Granta Sport, которая впервые получила кузов «лифтбек». Как и ранее, спортивную модификацию вазовского «бюджетника» будут производить силами заводского подразделения «ЛАДА Спорт», а продажи начнутся ориентировочно летом 2023 года, пишет издание «За рулем».

Напомним, что с 2019 года и до прошлогоднего кризиса на предприятии «ЛАДА Спорт» выпускались другие «Гранты» – они именовались Granta Drive Active, и двигатель у них был обыкновенный, 106-сильный 16-клапанник ВАЗ-21127. Но теперь производитель намерен вернуть именно модификацию Granta Sport, какой она выпускалась с 2013-го по 2019 год. Под капотом представленной на Байкале машины находился двигатель ВАЗ-21127-95. На этом моторе применены прежние решения по форсировке, но ресивер стоит от мотора 1.8.

Как рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, благодаря новому впуску и новой программе управления (блок управления – «Итэлма») с этого мотора в серийной версии снимут около 120 – 122 л.с. Напомним, LADA Granta Sport прежних годов выпуска развивала либо 118 л.с., либо, после перехода на «Евро-5», 114 л.с. Точные характеристики будут известны позднее.

Помимо мощного мотора, LADA Granta Sport отличается спортивными элементами дизайна. А более жесткая и короткоходная подвеска позволила улучшить управляемость.

Фото: АВТОВАЗ