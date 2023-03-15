Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, документ направлен на утверждение в Минюст, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в отрасли. Так, в этот перечень попали автомобили марок Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали, что выступили с подобным предложением для сокращения дефицита в масс-сегменте на российском рынке.

В свою очередь, российские дилеры этой весной планируют привезти по параллельному импорту новые для нашей страны автомобили. Среди них – электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, также в продаже появятся ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.

Напомним, весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует министерство промышленности и торговли. Как уточняли в ведомстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют российским предприятиям – бренд из перечня исключают.

Как отмечает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, восстановлению рынка будет способствовать увеличение поставок новых моделей в Россию. клиенты продолжают интересоваться моделями китайских производителей и поставляемыми по параллельному импорту новинками. Причем на многие автомобили, которые ранее не были представлены в России, наблюдается повышенный спрос.

«Расширение ассортимента новых авто позволит увеличить спрос в сегменте. В зависимости от геополитической ситуации и курса рубля продажи могут увеличиться на 5-25% по итогам года. Такие прогнозы подкреплены постепенно накапливающимся отложенным спросом в связи с уходом зарубежных автобрендов из РФ, а также большим количеством вкладов, которые россияне открыли за последний год, чтобы сберечь накопления в сложившейся обстановке. Сейчас экономическая ситуация постепенно стабилизируется, и в скором времени граждане РФ снова будут воспринимать покупку автомобиля как инвестицию или способ сохранить накопленные средства», – комментирует руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Фото: «АвтоСпецЦентр»