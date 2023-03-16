Porsche выпустит электрические спорткары и кроссоверы

Компания Porsche готовится к расширению линейки электромобилей, в которую войдут модели разных классов.

Как пишет газета «Коммерсант», в 2023 году появится электрический вариант кроссовера Porsche Macan. Позднее, не ранее 2026 года, выйдет электрическая версия Porsche Cayenne, а также в 2027 будет показан флагманский кроссовер с электрической силовой установкой.

На 2025 год намечена премьера семейства спорткаров Porsche 718 с электромоторами. Ожидается, что новую версию получат как купе Cayman, так и родстер Boxster. При этом не сообщается, заменят ли они существующие версии с бензиновыми двигателями или дополнят их.

Между тем, ранее стало известно, что Porsche выпустит первый в истории гибридный спорткар 911 – бензо-электрическую силовую установку получит флагманская версия GT2 RS поколения 992. По данным издания Autocar, штутгартский автопроизводитель адаптирует для дорожной модели технологию спортивного подразделения Porsche Motorsport, которая использовалась в гоночных гибридных прототипах Porsche 919 Hybrid и Porsche 963. «Мягкая» гибридная силовая установка будет создана на базе 3,8-литрового двигателя от модели Porsche 911 Turbo. Для снижения массы автомобиля и компактности гибрида он получит 400-вольтовую электрику. Ожидается, что спорткар сохранит механическую коробку передач. Премьера гибридного Porsche 911 GT2 RS состоится в 2026 году, а затем аналогичные бензо-электрические варианты появятся и у других модификаций спорткара. Напомним, последнее на сегодняшний день поколение Porsche 911 GT2 RS выпускалось с 2017 по 2019 года – спорткар оснащался 700-сильным 3,8-литровым бензиновым турбомотором.

Фото: Porsche